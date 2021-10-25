Друга дружина українського телеведучого, зірки шоу "Маска" і "Співають всі" Володимира Остапчука Христина Горняк вразила яскравим образом.
Як пише Politeka.net, в Instagram красуня опублікувала відео, зроблене під час її нової фотосесії. Христина вибрала чорне міні і спокусливі ботфорти. Вона з ентузіазмом позувала на камеру і хвалилася відмінною фігуркою.
"А чому б і ні??? Люблю в собі свої різні сторони! Буваю суворою і діловою в роботі, буваю кокеткою в барі, буваю зосередженою під перегляд серіалу, а буваю ось такою - з чортиками і вогниками в очах! Зі мною ніколи не заскучає коханий!",- підписала відео Христина.
У коментарях їй залишили масу захоплених слів.
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"Крута зйомка", «Вогонь», "Ауф", "Вауу, через навушники аж кайф. Музика вогонь, і співаєте приємно слуху", "Вогонь! Такою і повинна бути справжня жінка!) Різною", "Яка краса", "Ти просто космос", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Христина Горняк зачарувала пікантними фото в білому корсеті:"захотілося".
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