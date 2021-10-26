Головна героїня романтичного реаліті-шоу"Холостячка 2" - українська співачка Злата Огневич вирішила показати, як можна перетворити зовнішність завдяки оригінальному тату.

Популярна виконавиця багато показує різних кадрів в Instagram і інтригує зовнішністю, а також своїми різними образами для модних фотосесій або зйомок шоу. Цього разу Злата показала свій стиль, в якому постала під час інтерв'ю для телепередачі.

"Сьогодні їду на інтерв'ю. Не знаю, про що мене там будуть просити, головне, щоб це були цікаві питання. Тому що дуже часто звучать якісь занадто стандартні або загальноприйняті. А мені так хочеться поговорити про щось цікаве, глибоке, важливе.

Тому сподіваюся, що сьогодні буде саме таке інтерв'ю. Вирішила зробити собі тату, поки що перманентне. Це щоб зрозуміти взагалі, наскільки воно мені підходить, чи не набридне. Взагалі це місце для тату просто ідеальне. Це птах Фенікс, дуже символічний знак для мене. Тому ще трохи так схожу і напевно наб'ю собі десь тату», - висловилася Злата.

Раніше Злата Огневич поділилася новим портретним фото, а також поділилася мудрими словами, які здатні направляти душу.

Нагадавши, вигнаний з "Холостячки" Роман Свечкоренко вибухнув злісною тирадою.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич показала обличчя крупним планом без ретуші і фільтрів.

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