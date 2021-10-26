Українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куек), яка живе і гастролює в Росії, показала, що переживає після гучної прем'єри своєї нової пісні.

Як пише Politeka.net, 22 жовтня в соціальних мережах і на музичних платформах з'явилася нова пісня артистки під назвою «Я жива». Тільки в youtube її прослухало більше мільйона осіб. У коментарях Лорак залишили масу приємних слів з приводу новинки.

"Прекрасна пісня, чесно, щиро красиво заспівала про жінку, яка вміє любити свого чоловіка", "Дійсно найкраща співачка! Свій шлях, своя лінія і свій глядач! Без хайпу і скандалів. Гідна!", "Нарешті повернулася та Кароліна, яку ми всі до цього знали", - пишуть люди.

Відзначимо, що у себе в Instagram Лорак стала ділитися відео з шанувальниками, які співають її пісню. Також вона зняла себе в машині, показавши непідробні емоції радості.

Нагадаємо, що Лорак в чорному костюмі схвилювала чуттєвим образом поруч з Кіркоровим:"Вам не нудно, схоже".

Раніше Politeka писала, що Ані Лорак з животом напоказ здивувала новим образом на прогулянці:"а всередині любов і біль".

A ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак збентежила виглядом в чорному топіку і засвітила тату під час прогулянки: кадри.