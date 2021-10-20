Співачка Ані Лорак (Кароліна Куек), яка поїхала жити і працювати в РФ, засвітилася на світському вечорі в компанії популярного артиста і хрещеного своєї дочки Соні Філіпа Кіркорова.

Цього разу Кароліна відвідала захід і зустрілася там з Філіпом Кіркоровим та іншими зірками, де вони святкували старт голосування щорічної премії «Вікторія». Як можна помітити, Філіп Кіркоров прибув на вечірку в розшитому стразами костюмі і масці з камінням.

А ось Кароліна вибрала чорний приталений костюм з досить відкритою зоною декольте. Причому зірка не стала робити яскравий макіяж. У компанії хрещеного своєї дочки зірці вдалося запам'ятатися.

"Гала-вечеря російської національної премії "Вікторія"🎶 ♾ тепер справа за академіками!↑ Христина увійшла до складу "наглядової" комісії. А сьогодні згадую наш чудовий вечір і чудову компанію... " - висловився артист»

Шанувальники підтримали пост:

"Красиві фотографії; з Лорак Філліп ви шикарні 😍; Ой яка оригінальна; як завжди такі красиві!; 😍Браво!!!Ви всі чудові; стильний, високий красень наш; красивий подарунок!; Вам не нудно схоже".

Відзначимо, виконавиця з самого дитинства займається розвитком кар'єри. Зараз у неї мільйони фанатів, яких вона намагається здивувати і порадувати.

Артистка активно веде Instagram, в якому у неї сім мільйонів передплатників. У своєму акаунті зірка часто розповідає, що нового готує. Так, нещодавно зірка опублікувала новий пост, в якому пройшлася по вулиці в чорних лосинах і довгому чорному пальто. Завершили образ великі окуляри від сонця.

Нагадаємо, що Ані Лорак поділилася одкровенням, блищаючи в безрозмірному пальто

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