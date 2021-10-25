Українська співачка Кароліна Куєк (Ані Лорак) показала, як гуляє по набережній біля гір, вразивши фігуркою в топіку.
Як пише Politeka.net, Ані Лорак є успішною вітчизняною співачкою, яка поїхала жити і будувати кар'єру в Росію. Зірка нещодавно презентувала нову пісню" я жива " з нового альбому, яка займає перше місце в трендах Ютуба. Тепер співачка вирішила підігріти інтерес до синглу в Instagram, опублікувавши нове відео.
На новому відео Лорак була в топіку, куртці і лосинах. Зірка гуляла по набережній у рік, насолоджуючись погодкою.
"Спасибі, мої улюблені, за те, що слухаєте мій перший хіт-сингл з нового альбому #ЯЖИВА. Дякую кожному за коментарі та теплі слова) завдяки вам пісня #він займає топ-місця у всіх чартах.
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Яка строчка зачепила вас найбільше?",- написала Лорак.
Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:
"У сотий раз все пробачиш, А Я.не прощаю сама себе", "я приховую його від усіх", "красуня. А всередині любов і біль...рядок в саме серце".
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