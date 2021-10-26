Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая живет и гастролирует в России, показала, что переживает после громкой премьеры своей новой песни.

Как пишет Politeka.net, 22 октября в социальных сетях и на музыкальных платформах появилась новая песня артистки под названием «Я жива». Только в youtube ее прослушало более миллиона человек. В комментариях Лорак оставили массу приятных слов по поводу новинки.

«Прекрасная песня, честно, искренне красиво спела о женщине, которая умеет любить своего мужчину», «Действительно лучшая певица! Свой путь, своя линия и свой зритель! Без хайпа и скандалов. Достойная!», «Наконец-то вернулась та Каролина, которую мы все до этого знали», - пишут люди.

Отметим, что у себя в Инстаграм Лорак стала делиться видео с поклонниками, которые поют ее песню. Также она сняла себя в машине, показав неподдельные эмоции радости.

Напомним, что Лорак в черном костюме взволновала чувственным образом рядом с Киркоровым: "Вам не скучно, похоже".

Ранее Politeka писала, что Ани Лорак с животом напоказ удивила новым образом на прогулке: "А внутри любовь и боль".

A еще Politeka сообщала, что Ани Лорак смутила видом в черном топике и засветила тату во время прогулки: кадры.