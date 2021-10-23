Співачка Ані Лорак (Кароліна Куек), яка поїхала жити і працювати в РФ, показала, як тепер проводить час у відпустці і веселиться практично відразу після чергової презентації своєї нової композиції.
Кароліна презентувала нову пісню вночі і відразу після цього почала показувати в Instagram, як веселиться на відпочинку. Причому зірка не розкриває, поїхала вона разом з кимось із близьких або ж у неї запланована низка ділових поїздок.
На нових Кадрах Кароліна також вразила образом не по погоді. Артистка вибрала для виходу в світ чорні черевики, лосини і яскраво-салатову жилетку. А ось чорний топ з оригінальним дизайном і малюнком спантеличив шанувальників.
Зупинившись пообідати Кароліна зняла жилет і довела, що навіть в таку погоду їй абсолютно не холодно і грітися в осінній жилетці вона не має наміру. При цьому зірка також засвітила своє тату-метелика, яку зазвичай ховає від уважних фанатів.
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Ми також писали, що виконавиця з самого дитинства займається розвитком кар'єри.Зараз у неї мільйони фанатів, яких вона намагається здивувати і порадувати. У своєму акаунті зірка часто розповідає, що нового готує.
День тому Лорак опублікувала новий пост, в якому розповіла про довгоочікувану прем'єру нової пісні і швидкий вихід ще інших запланованих новинок.
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