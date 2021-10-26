Актор студії "Квартал 95" Степан Казанін показав свою сім'ю в яскравих нарядах на атмосферному осінньому фото, яке шанувальники артиста побачили в соцмережах.

Як пише Politeka.net, знімок був опублікований на сторінці «Квартал 95» в Instagram. Напередодні багатьох шанувальників "кварталівців" потрясла новина про розлучення одного з них – Олександра Пікалова, який прожив у шлюбі 18 років. Однак, не всі гумористи студії переживають проблеми в сімейному житті.

Так, на новому знімку Казанін показав сімейну ідилію зі своєю дружиною Наталією і молодшим сином Петром. На фото всі троє позують на тлі машини і осіннього пейзажу. Степан мило обіймає дружину і сина, і всі троє щасливо посміхаються.

"Встигніть зловити останні теплі осінні дні. Вони віддячать вам яскравими спогадами і затишними фото", - йдеться в підписі до знімка.

Українці не змогли пройти повз фото.

"Класні", "красиві люди", "дорогі Казаніни! Які ж ви яскраві, красиві, радісні, щасливі! Залишайтеся такими! Любові вам! Ви створені один для одного! Обожнюю вашу пару!", "Осінні фото найяскравіші! Особливо сімейні!", "Будьте здорові Казанчики", - пишуть люди.

Варто відзначити, що у Казаніна, якого насправді звуть Сергій, і його дружини є старший син - Степан. Хлопець вже закінчив університет і зараз живе окремо.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" Пікалов проговорився про розлучення з дружиною, в мережі "розгадали" причину.

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