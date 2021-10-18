Украинская комедийная актриса, звезда «Квартала 95» Елена Кравец поделилась милыми кадрами на своей странице в Инстаграм, рассказав, как провела выходные
Как известно, Елена Кравец – многодетная мать. Ее старшей дочери Маше уже 18-лет, она живет отдельно от родителей. Также у актрисы есть пятилетние близнецы Катя и Ваня. Похоже, на продолжительных выходных, которые были у украинцев в связи с Днем защитников и защитниц, Елена позаботилась о том, чтобы у малышей появились симпатичные обновки.
«Сколько у нас было выходных? Четыре!» - написала актриса. И показал фото четырех вязаных носочков.
«Руки помнят», - добавила она хэштег.
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Отметим, рукоделие не единственное хобби Кравец. Также она пишет и читает стихи. Нередко на разных мероприятиях актриса могла поразить поклонников чувственной декламацией. Кроме того, звезда еще и увлекается танцами.
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