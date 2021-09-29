На фан-странице известной юмористки и актрисы из "Квартал 95" Елены Кравец показали, как она выглядела 11 лет назад
Как передает Politeka.net, 44-летняя Елена Кравец прославилась как актриса и юмористка в популярной программе "Вечерний Квартал". Она начинала еще с участия в команде КВН "95 Квартал", где проявила себя как талантливая юмористка. Также она создала шоу "Женский квартал".
Так, на этот раз на одной из фан-страниц Елены Кравец в Инстаграм опубликовали архивное фото. На снимке актриса с роскошными белыми волосами и с необычной челкой. Также на ней яркий свитер в разноцветную полоску и джинсы на высокой талии. В руках она держит бокал шампанского.
"Угадаете год? Может вспомните название программы и год?", — спросили на фан-странице Кравец.
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Поклонники юмористки быстро угадали откуда это фото: "Это семейный размер 2010-ый год", "Красавица 😍😍😍. И это точно и передача, что я сейчас ищу в виде видео 😉. Программа Семейный Размер, 2010год", "Удачи".
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