Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Маша показала необычный образ

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец является успешной украинской актрисой и звездой "Квартал 95". У красотки есть 18-летняя дочь Мария, которая уже несколько лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Елена сама предложила Маше уехать, так как ждала двойню и места в квартире было недостаточно. 18-летняя красотка любит танцы, а еще ведет блог в социальной сети Инстаграм, где иногда делится кадрами из личной жизни.

На новых сторис красотка показала, как неудачно началась суббота. На фото Маша продемонстрировала подгоревшую еду.

"Не мой день", - написала красотка.

На втором сторис Маша уже держала сгоревший кусочек на вилке. Красотка во что-то его вмокнула, после этого съела. В видео девушка добавила эффект, добавив себе эльфийские ушки и украшение на голову.

"За вас", - подписала видео красотка.

Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" показала, как зажгла на одной из лучших тусовок в ее жизни

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