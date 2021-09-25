Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Маша показала необычный образ
Как пишет Politeka.net, Елена Кравец является успешной украинской актрисой и звездой "Квартал 95". У красотки есть 18-летняя дочь Мария, которая уже несколько лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Елена сама предложила Маше уехать, так как ждала двойню и места в квартире было недостаточно. 18-летняя красотка любит танцы, а еще ведет блог в социальной сети Инстаграм, где иногда делится кадрами из личной жизни.
На новых сторис красотка показала, как неудачно началась суббота. На фото Маша продемонстрировала подгоревшую еду.
"Не мой день", - написала красотка.
Дочь Пугачевой Орбакайте оконфузилась на съемках, заставив смеяться известного актера: "Всегда готова..."
Украинцев огорошили прогнозом погоды на октябрь: «Холоднее, чем в ноябре и декабре»
Гвоздева рассказала о самой "обласканной" паре на "Танцях з зірками": "В наших сезонах такого не было..."
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
"Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет"
На втором сторис Маша уже держала сгоревший кусочек на вилке. Красотка во что-то его вмокнула, после этого съела. В видео девушка добавила эффект, добавив себе эльфийские ушки и украшение на голову.
"За вас", - подписала видео красотка.
Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" показала, как зажгла на одной из лучших тусовок в ее жизни
А еще Politeka писала, что Елена Кравец призналась в равнодушии к школьным оценкам дочери
Также Politeka сообщала, что дочь Кравец из "Квартал 95" наплевала на стихию, пустившись в пляс