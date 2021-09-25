Дочь Елены Кравец Маша ответила на самые интересные вопросы украинцев

Как пишет Politeka.net, Мария является старшим ребенком Елены Кравец. 18-летняя красотка уже несколько лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Елена Кравец попросила Марию переехать, так как ждала двойню и места было мало. Молодая красотка любит танцы и ведет блог в Инстаграм, в котором не очень часто что-то публикует.

Но в этот раз Мария решила поговорить с фанатами, ответив на их вопросы.

"А ты давно танцуешь?", - спросил один из фанатов.

Оказалось, Мария отдала более половины жизни своему увлечению, ведь танцует красотка 11 лет.

"Какое у тебя зрение?", - спросил фанат.

"Прекрасное", - написала Маша и показала палец вверх на фото.

"А когда у тебя ДР?", - спросил фанат.

"24.02", - написала Маша.

"Фотка с прошлого ДР. Одна из лучших тусовок в жизни", - добавила красотка, показав фото, где позировала среди шариков.

Напомним, дочь Елены Кравец устроила эксперимент с внешностью, показав результат

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