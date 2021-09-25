Дочь Елены Кравец Маша ответила на самые интересные вопросы украинцев
Как пишет Politeka.net, Мария является старшим ребенком Елены Кравец. 18-летняя красотка уже несколько лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Елена Кравец попросила Марию переехать, так как ждала двойню и места было мало. Молодая красотка любит танцы и ведет блог в Инстаграм, в котором не очень часто что-то публикует.
Но в этот раз Мария решила поговорить с фанатами, ответив на их вопросы.
"А ты давно танцуешь?", - спросил один из фанатов.
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Оказалось, Мария отдала более половины жизни своему увлечению, ведь танцует красотка 11 лет.
"Какое у тебя зрение?", - спросил фанат.
"Прекрасное", - написала Маша и показала палец вверх на фото.
"А когда у тебя ДР?", - спросил фанат.
"24.02", - написала Маша.
"Фотка с прошлого ДР. Одна из лучших тусовок в жизни", - добавила красотка, показав фото, где позировала среди шариков.
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