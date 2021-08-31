Дочь известной юмористки и артистки Елены Кравец Маша устроила танцы под дождем

Как передает Politeka.net, Мария Кравец является старшей дочерью популярной украинской артистки и актрисы "Квартал 95" Елены Кравец. Девушке недавно исполнилось 18 лет, и она уже как 2 года живет отдельно от родителей. Как известно, девушка снимает квартиру с подругой. Дочь Елены Кравец активно ведет социальные сети, где радует поклонников новым контентом и делится моментами из жизни.

На этот раз Маша Кравец поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Недавно Маша начала заниматься танцами, и на этот раз она решилась показать, как танцует под дождем. На кадрах девушка выполняет пластичные движения, будучи полностью мокрой от дождя, на ней синие широкие брюки с карманами и черная кофта с длинными рукавами.

"Некоторые люди наслаждаются дождем

Другие просто промокают", подписала видео дочь Елены Кравец.

Стоит отметить, что у Маши в социальной сети Инстаграм более 14 тысяч поклонников.

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