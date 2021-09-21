Дочь звезды "Квартал 95" Елены Кравец Мария показала необычный образ, опубликовав кадры в социальных сетях

Как пишет Politeka.net, Маша уже несколько лет живет отдельно от родителей. Елена Кравец решила пойти на такой шаг, когда узнала о беременности двойней. Красотка съехала, став жить с подружкой на съемкой квартире. 18-летняя Маша не очень публична, при этом ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где не часто появляются новые фотографии и видео.

Но в этот раз красотка решила записать сторис, похваставшись новым образом. На видео девушка заплела себе много косичек. Маша появилась крупным планом, показывая результат своего труда.

До этого дочь Кравец поделилась роликом, на котором танцует. Красотка эффектно двигалась на черно-белых кадрах.

Чуть позже Маша опубликовала пост, показав свою новую прическу во всей красе.

Напомним, Елена Кравец призналась в равнодушии к школьным оценкам дочери

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