Звезда студии «Квартал 95» Александр Пикалов объявил, что развелся со своей женой, Ириной, после почти 20 лет брака - пользователи Сети стали обсуждать личную жизнь артиста.
Александр Пикалов и его жена Ирина познакомились еще в юности, пишет Politeka.net. Пара поженилась в 2003 году, а спустя три года в семье родился сын.
На днях звезда "Квартал 95" в интервью сайту "Украинская правда" рассказал, что развелся с женой, однако причину такого решения не раскрыл.
В Сети стали обсуждать новость о расставании звезды, некоторые выдвигали свои версии, в частности, люди предполагают, что у артиста появилась другая любовь:
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Напомним, звезда "Квартал 95" тайно развелся после 18 лет брака
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