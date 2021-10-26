Звезда студии «Квартал 95» Александр Пикалов объявил, что развелся со своей женой, Ириной, после почти 20 лет брака - пользователи Сети стали обсуждать личную жизнь артиста.

Александр Пикалов и его жена Ирина познакомились еще в юности, пишет Politeka.net. Пара поженилась в 2003 году, а спустя три года в семье родился сын.

На днях звезда "Квартал 95" в интервью сайту "Украинская правда" рассказал, что развелся с женой, однако причину такого решения не раскрыл.

В Сети стали обсуждать новость о расставании звезды, некоторые выдвигали свои версии, в частности, люди предполагают, что у артиста появилась другая любовь:

"Бабло появилось, можно и молодую завести", "С жиру уже все бесятся! Все начали разводиться", "Что тут не понятного, загулял парниша!!!", "Скоро будет на фотографиях с молоденькой девушкой", "Он гулящий , вот и все", "Жаль. Первая семья Богом дана", "Седина в бороду, бес в ребро,🤭", "Мне жену его жалко, лучшие годы жизни отдала ему, а он променял всё на какую-то профурсетку длинноногую😢😢😢😢", "Я думала его "гагара" уведет в Лиге. Мысль такая была, что с Женским кварталом гастролирует, возраст такой, что хочется молодого тела для уверенности в себе и что скоро сорвется", "Эх, мужчины...".

Напомним, звезда "Квартал 95" тайно развелся после 18 лет брака

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