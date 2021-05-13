Звезды «Квартал 95» Степан Казанин и Александр Пикалов работают с командой студии фактически со дня ее основания

Как передает Politeka.net, студия «Квартал 95» была основана в 2002 году. Ее костяком стала команда КВН «95-й квартал», к которой примкнули отдельные КВНщики из других команд. На протяжение своего существования студия занимается производством развлекательных программ и шоу, съемкой фильмов и сериалов, а также другой творческой деятельностью.

На официальной странице коллектива в Инстаграм решили вспомнить, как выглядели двое звезд «Квартал 95» в начале своей карьеры. На архивном снимке засветились Степан Казанин и Александр Пикалов, которые давали интервью на радио.

«Кто угадает, какой это год?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали угадывать, в каком же году был сделан снимок.

«2001 - 2002. Лет 20 назад», «Еще мальчики», «Молодые, зеленые», «Год, когда Зеленский был с улыбкой», «А Степан что вампир? Почему он не стареет с годами», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Степан Казанин родом из России. В «Квартал 95» он попал вместе с автором студии, «тамбовским волком» Валерием Жидковым.

Напомним, что на сына Казанина из "Квартал 95" набросился огромный пес, момент попал на видео: "Даже не верится...".

Как сообщала Politeka, "Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли".

Также Politeka писала, что Казанин из "Квартал 95" показал, что делал с Андреем Данилко в Турции: "Тусили и бабули, и Сердючки".