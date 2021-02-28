Навряд чи це було за сценарієм...

Актор "Квартал 95" Степан Казанін (справжнє ім'я - Сергій) показав кумедне відео з сином і домашнім улюбленцем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста у соцмережі.

Так, Казанін опублікував у своєму акаунті відео, на якому він разом із сином відіграв таку собі сценку, щоб анонсувати новий концертний тур. Особливої кумедності ролику додало те, що в цей час на сина артиста буквально вилізла собака. Щоб подивитись відео, доскорльте новину до кінця.

"Навіть не віриться. Нарешті побачу глядача. Перший тур з початку пандемії, це ж треба, дочекались. Все, я помчав, буду через тиждень", - сказав артист.

Він одягнувся, взяв у руку валізу та пішов до дверей, аж раптом його покликав син.

"Тато! А ти куди?" - запитав він.

Хлопчик підійшов до батька, а разом з ним підбігла і собака.

"Розумієш, синку, є така професія - батьківщину веселити", - сказав Казанін.

В цей час собака почала стрибати, стала на задні лапи, а передні закинула на плечі хлопчику. Сам Казанін тим часом завершив своє зверненя до глядачів, хакликавши слідкувати за афішами, а потім вийшов із квартири.

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