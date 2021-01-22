Актер "Квартал 95" Степан Казанин (настоящее имя – Сергей) показал жену и двух подросших сыновей

На официальной странице Студии "Квартал 95" в Instagram опубликовали редкое семейное фото артиста, передает Politeka.net. На снимке 46-летний Казанин позирует на улице в обнимку с рыжей красавицей-женой и длинноволосыми сыновьями.

Известно, что Казанин женат на дизайнере Наталии с 1993 года. В 1998 году у пары родился сын Степан, который окончил математический факультет одного из московских вузов, куда попал по итогам математической олимпиады. В 2010 на свет появился младший сын Петр.

Под фото украинцев поздравили с международным Днем объятий, который отмечается 21 января. "Кварталовцы" назвали 10 фактов, почему объятия — это не только приятно, но и полезно: например, они укрепляют иммунную систему, уменьшают аппетит и помогают похудеть, замедляют процесс старения, положительно влияют на нервную систему, повышают самооценку.

"Какая красивая семья😍; вы такие классные!; Красивые и замечательные. Всегда приятно смотреть на ваши улыбки!!! 😊", — пишут в комментариях поклонники "Квартала 95".

Напомним, Казанин из "Квартал 95" восхитил кадрами с красавицей-женой: «любовь чувствуется даже сквозь экран».

Как сообщала Politeka, Степан Казанин из «Квартала 95» огорошил снимком на отдыхе с женой: «Вот и обнулились».

Также Politeka писала, что полуголый Казанин из "Квартал 95" заставил Елену Кравец замереть от изумления.