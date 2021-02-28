Актер "Квартал 95" Степан Казанин (настоящее имя - Сергей) показал забавное видео с сыном и домашним любимцем
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артиста в соцсети.
Так, Казанин опубликовал в своем аккаунте видео, на котором он вместе с сыном сыграл этакую сценку, чтобы анонсировать новый концертный тур. Особой забавности ролику добавило то, что в это время на сына артиста буквально вылезла собака. Чтобы посмотреть видео, доскорльте новость до конца.
"Даже не верится. Наконец увижу зрителя. Первый тур с начала пандемии, это же надо, дождались. Все, я помчал, буду через неделю", - сказал артист.
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Он оделся, взял в руку чемодан и пошел к двери, как вдруг его позвал сын.
"Папа! А ты куда?" - спросил он.
Мальчик подошел к отцу, а вместе с ним подбежала и собака.
"Понимаешь, сынок, есть такая профессия - родину веселить", - сказал Казанин.
В это время собака начала прыгать, стала на задние лапы, а передние забросила на плечи мальчику. Сам Казанин тем временем завершил свое обращение к зрителям, призвав следить за афишами, а затем вышел из квартиры.
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