Актер "Квартал 95" Степан Казанин (настоящее имя – Сергей) раскрыл детали ухода коллеги Дениса Манжосова из команды

Как пишет Politeka.net, Степан Казанин в своем эксклюзивном интервью для программы "ЖВЛ" на "1+1" рассказал правду о своем отношении к внезапному уходу из команды "Квартала 95" актера Дениса Манжосова (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

По словам Степана Казанина решение об уходе из "Квартала" Дениса Манжосова было принято во время тура команды, когда было много концертов и существовало определенное напряжение. В день, когда Денис все-таки прекратил сотрудничество со студией "Квартал 95", у команды актеров было целых два концерта и весь текст Дениса должен был говорить кто-то другой. Большинство слов тогда надо было говорить именно Казанину, за что он сперва обозлился на ушедшего Манжосова.

"Как только он ушел, в этот день у нас было два концерта и много текста свалилось, в основном, на меня. Была какая-то такая злость, потому что он посреди тура ушел",- вспоминает Степан Казанин.

Но, по его словам, эти разрушительные эмоции вскоре прошли, а вместо них пришло более философское понимание ситуации. Поэтому сейчас актер "Квартала" не держит зла на бывшего коллегу, поскольку он принял именно то, решение, которое хотел сам, без лишнего давления со стороны команды "Квартала".

"На следующий день, мне кажется, все прошло. Я понял, что все складывается, что все возможно. А все остальное... Ну, дай Бог ему здоровья. То есть это было его решение, никто там не голосовал, не выгонял и так далее. Ну, ушел и ушел. Потом я к этому тоже как-то так философски отношусь",- рассказал Степан Казанин в интервью.

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