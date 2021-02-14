Актер "Квартал 95" Степан Казанин (настоящее имя – Сергей) похвастался своей любовью к жене
С 1993 года Степан Казанин женат с дизайнером Наталией, передает Politeka.net. Пара впервые стала родителями в 1998 году - на свет появился из сын Степан. Парень уже окончил математический факультет одного из московских вузов, а в 2010 году у супругов родился Петр Казанин.
Пара вместе уже более двух десятилетий. "Кварталовец" нередко радует поклонников семейными снимками.
В этот раз Казанин опубликовал снимок, где он с женой ест одну еду на двоих. Наталья в розовой шапке и голубой крутке улыбалась, закрыв глаза.
"Этому празднику в нашей стране меньше лет, чем нашей любви!🤣🤣🤣 Всех с днём влюбленных!😘🍾🌹✌️", - написал Казанин.
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За три часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.
"Классные такие!!!! 🔥 Спасибо за пример семейных отношений ! Любим вас ❤️", "Это точно любовь 😍", "Хорошая пара🔥", "С праздником!Вы лучшие😍😍😍😍💛💛💛", "И Вас с Днём Влюблённых ❤️❤️❤️❤️ Обожаю Вашу пару, Вы пример во многом для меня, счастья вам безграничного!", "Она очень красивая🤭 Берегите её", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Степан Казанин порадовал интересным фото. На снимке 46-летний артист позировал на улице в обнимку с рыжей красавицей-женой и длинноволосыми сыновьями.
Пользователи сети оценили снимок, написав семье много комплиментов.
Напомним, что замужняя артистка из "Квартал 95" публично пофлиртовала с известным красавчиком: "Можно я пожму...".
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