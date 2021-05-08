Актор "Квартал 95" Степан Казанін (справжнє ім'я-Сергій) похвалився унікальними фото після Фестивалю в Туреччині, куди "кварталівці" вирушили всім складом разом з рідними

Артист одружений з 1993 року на дизайнері, Наталії, повідомляє Politeka.net. У 1998 році у пари народився син Степан, який закінчив математичний факультет одного з московських вузів. А в 2010-му на світ з'явився молодший син Петро.

У своєму акаунті в Instagram Сергій показав унікальний кадр молодшим сином і Вєркою Сердючкою з мамою, який зробили в Туреччині.

Зірка "Кварталу" і Петро попозували для фото з Вєркою Сердючкою в образі зірки і її мамою.

"На фестивалі" Весело " тусили і бабусі, і Сердючки! І олінклюзів, щоб його, мало не довів їх усіх до ручки🤣", - написали автори поста.

Фолловери з перших хвилин почали лайкати і коментувати пост гумориста з " Квартал 95":

"👏 👏 👏 🔥 🔥 🔥супер!", "Степан будь акуратніше масочку на собі скрізь носи, а то твій друг недомерок обнюханий може натягнути тебе за порушення карантину", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Сергій Казанін в одному з інтерв'ю розповів, що молодший син росте дуже рухливим. Як зазначив артист, на відміну від Степана, Петро-творча особистість, він ходить в театральний гурток, але також любить футбол.

Степан же-розумний хлопець, у якого математика в пріоритеті. Ще в школі старшого сина Казаніна відібрали "скаути" з математичного вузу. Степан набрав найбільшу кількість балів, тому його запросили навчатися безкоштовно.

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