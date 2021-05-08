Актер "Квартал 95" Степан Казанин (настоящее имя - Сергей) похвастался уникальными фото после фестиваля в Турции, куда "кварталовцы" отправились всем составом вместе с родными

Артист женат с 1993 года на дизайнере, Наталье, сообщает Politeka.net. В 1998 году у пары родился сын Степан, который окончил математический факультет одного из московских вузов. А в 2010-ом на свет появился младший сын Петр.

В своем аккаунте в Инстаграм Сергей показал уникальный кадр младшим сыном и Веркой Сердючкой с мамой, который сделали в Турции.

Звезда "Квартала" и Петр попозировали для фото с Веркой Сердючкой в образе звезды и ее мамой.

"На фестивале "Весело" тусили и бабули, и Сердючки! И олинклюзив, чтоб его, чуть не довёл их всех до ручки🤣", - написали авторы поста.

Фолловеры с первых минут начали лайкать и комментировать пост юмориста из "Квартал 95":

"👏👏👏🔥🔥🔥 супер!", "Степан будь аккуратней масочку на себе везде носи, а то твой друг недомерок обнюханный может натянуть тебя за нарушение карантина", - написали пользователи сети.

Напомним, Сергей Казанин в одном из интервью рассказал, что младший сын растет очень подвижным. Как отметил артист, в отличие от Степана, Петр - творческая личность, он ходит в театральный кружок, но также любит футбол.

Степан же - умный парень, у которого математика в приоритете. Еще в школе старшего сына Казанина отобрали "скауты" из математического вуза. Степан набрал наибольшее количество баллов, поэтому его пригласили учиться бесплатно.

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