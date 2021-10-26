Актер студии «Квартал 95» Степан Казанин показал свою семью в ярких нарядах на атмосферном осеннем фото, которое поклонники артиста увидели в соцсетях.

Как пишет Politeka.net, снимок был опубликован на странице «Квартал 95» в Инстаграм. Накануне многих поклонников «кварталовцев» потрясла новость о разводе одного из них – Александра Пикалова, который прожил в браке 18 лет. Однако, не все юмористы студии переживают проблемы в семейной жизни.

Так, на новом снимке Казанин показал семейную идиллию со своей женой Натальей и младшим сыном Петром. На фото все трое позируют на фоне машины и осеннего пейзажа. Степан мило обнимает жену и сына, и все трое счастливо улыбаются.

«Успейте поймать последние теплые осенние дни. Они отблагодарят вас яркими воспоминаниями и уютными фото», - говорится в подписи к снимку.

Украинцы не смогли пройти мимо фото.

«Классные», «Красивые люди», «Дорогие Казанины! Какие же вы яркие, красивые, радостные, счастливые! Оставайтесь такими! Любви вам! Вы созданы друг для друга! Обожаю вашу пару!», «Осенние фото самые яркие! Особенно семейные!», «Будьте здоровы Казанчики», - пишут люди.

Стоит отметить, что у Казанина, которого на самом деле зовут Сергей, и его жены есть старший сын - Степан. Парень уже закончил университет и сейчас живет отдельно.

Напомним, звезда "Квартал 95" Пикалов проговорился о разводе с женой, в Сети "разгадали" причину.

Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" тайно развелся после 18 лет брака.

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