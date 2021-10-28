Українська співачка Оля Полякова з продюсером і популярним виконавцем Дзідзьо (Михайло Хома) презентували свою спільну пісню, яка стала саундтреком до нового фільму.

Як передає Politeka.net, незабаром на екрани вийде фільм "Зірки за обміном", головні ролі в якому виконали 42-річна Оля Полякова і 37-річний Дзідзьо, який нещодавно розлучився з дружиною. Як відомо, продюсуванням фільму займається Полякова, яка і запросила артиста зіграти в її картині.

Як зізнавалася Полякова в інтерв'ю, вони з Михайлом Хомою дуже здружилися під час зйомок. Зірки вже встигли знятися в декількох фільмах, а також разом сидять за столом детективів на популярному шоу «Маска». Крім цього, разом з виконавцем артистка записала дует, вперше заспівавши українською мовою.

В Instagram куми Дзідзьо, української співачки Ольги Цибульської з'явилося відео з концерту, де вперше виступив дует. Жінка прийшла в захват від побаченого.

"І з новим класним дуетом теж вітаю", - підписала відео Цибульська.

Відзначимо, що пісня вийшла дуже ліричною, зовсім не схожою на те, що зазвичай виконує Полякова. На прем'єрі артистка тримала за руку свого колегу.

Нагадаємо, що Полякову після зухвалого експерименту не впізнали: "Думала, це Собчак".

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