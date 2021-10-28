Російська співачка Алла Пугачова вже багато років живе в шлюбі зі своїм чоловіком шоуменом Максимом Галкіним, разом вони ростять двійнят-Лізу і Гаррі, захоплюючи сімейною ідилією.

Одним із секретом своїх відносин одного разу в інтерв'ю поділилася сама Примадонна.

Виявляється, що Пугачова і Галкін не сплять разом — у подружжя різні спальні, а в певні вечори вони просто відвідують один одного.

Максим Галкин, Алла Пугачева

Психолог Наталія Іскра прокоментувала таку модель подружніх відносин, виділивши її великі плюси. За словами експерта саме ця деталь дозволяє зберегти пристрасть у шлюбі, передає BLITZ+.

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Однак такий варіант підходить не всім. Тоді як для одних подружжя різні спальні можуть стати початком кінця відносин, то для інших — це абсолютна норма, яка до того ж має свої переваги.

максим Галкін, алла Пугачова

Психолог зазначає, що роздільний сон допомагає зустрічатися. Для інтимних відносин-не можна спати в одному ліжку, потрібно відвикати від тіл один одного.

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