Російська співачка Алла Пугачова вже багато років живе в шлюбі зі своїм чоловіком шоуменом Максимом Галкіним, разом вони ростять двійнят-Лізу і Гаррі, захоплюючи сімейною ідилією.

Одним із секретом своїх відносин одного разу в інтерв'ю поділилася сама Примадонна.

Виявляється, що Пугачова і Галкін не сплять разом — у подружжя різні спальні, а в певні вечори вони просто відвідують один одного.

Психолог Наталія Іскра прокоментувала таку модель подружніх відносин, виділивши її великі плюси. За словами експерта саме ця деталь дозволяє зберегти пристрасть у шлюбі, передає BLITZ+.

Однак такий варіант підходить не всім. Тоді як для одних подружжя різні спальні можуть стати початком кінця відносин, то для інших — це абсолютна норма, яка до того ж має свої переваги.

Психолог зазначає, що роздільний сон допомагає зустрічатися. Для інтимних відносин-не можна спати в одному ліжку, потрібно відвикати від тіл один одного.

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