Российская певица Алла Пугачева уже много лет живет в браке со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным, вместе они растят двойняшек – Лизу и Гарри, восхищая семейной идиллией.

Одним из секретом своих отношений однажды в интервью поделилась сама Примадонна.

Оказывается, что Пугачева и Галкин не спят вместе — у супругов разные спальни, а в определенные вечера они просто навещают друг друга.

Максим Галкин, Алла Пугачева

Психолог Наталья Искра прокомментировала такую модель супружеских отношений, выделив ее большие плюсы. По словам эксперта именно эта деталь позволяет сохранить страсть в браке, передает BLITZ+.

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Однако такой вариант подходит не всем. Тогда как для одних супругов разные спальни могут стать началом конца отношений, то для других — это абсолютная норма, которая к тому же имеет свои преимущества.

максим галкин, алла пугачева

Психолог отмечает, что раздельный сон помогает встречаться. Для интимных отношений — нельзя спать в одной постели, нужно отвыкать от тел друг друга.

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