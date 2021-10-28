Российская певица Алла Пугачева уже много лет живет в браке со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным, вместе они растят двойняшек – Лизу и Гарри, восхищая семейной идиллией.
Одним из секретом своих отношений однажды в интервью поделилась сама Примадонна.
Оказывается, что Пугачева и Галкин не спят вместе — у супругов разные спальни, а в определенные вечера они просто навещают друг друга.
Психолог Наталья Искра прокомментировала такую модель супружеских отношений, выделив ее большие плюсы. По словам эксперта именно эта деталь позволяет сохранить страсть в браке, передает BLITZ+.
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Однако такой вариант подходит не всем. Тогда как для одних супругов разные спальни могут стать началом конца отношений, то для других — это абсолютная норма, которая к тому же имеет свои преимущества.
Психолог отмечает, что раздельный сон помогает встречаться. Для интимных отношений — нельзя спать в одной постели, нужно отвыкать от тел друг друга.
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