Российская певица Алла Пугачева уже много лет живет в браке со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным, вместе они растят двойняшек – Лизу и Гарри, восхищая семейной идиллией.

Одним из секретом своих отношений однажды в интервью поделилась сама Примадонна.

Оказывается, что Пугачева и Галкин не спят вместе — у супругов разные спальни, а в определенные вечера они просто навещают друг друга.

Психолог Наталья Искра прокомментировала такую модель супружеских отношений, выделив ее большие плюсы. По словам эксперта именно эта деталь позволяет сохранить страсть в браке, передает BLITZ+.

Однако такой вариант подходит не всем. Тогда как для одних супругов разные спальни могут стать началом конца отношений, то для других — это абсолютная норма, которая к тому же имеет свои преимущества.

Психолог отмечает, что раздельный сон помогает встречаться. Для интимных отношений — нельзя спать в одной постели, нужно отвыкать от тел друг друга.

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