Известная певица и дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в шикарном платье с разрезом напросилась на комплименты.

Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте известна как певица и дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой. Девушка ведет сольную карьеру с ранних лет. У неё трое детей - Никита, Дени и Клавдия.

Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Орбакайте в шикарном черном платье с полупрозрачными вставками и разрезом до бедра позирует на камеру. Стоит отметить, что артистка явилась на программу "Что? Где? Когда?".

"Что? Где? Когда? 35 лет в прямом эфире!! Поздравляю команду Знатоков с прекрасной победой", - написала Кристина Орбакайте.

Фанаты певицы засыпали её комплиментами в комментариях под фото: "Кристина, Вы как всегда неотразимы, люблю Вас и всю Вашу семью! Вы достойная дочь, своей мамы!", "Вы шикарная", "Очень стильная Кристина", "Боже мой , Кристина вы всё краше и краше. Обожаю вас !", "Было шикарно. Кристина, вы даже в полночь и через экран тв способны взбодрить своим выступлением", "Обворожительная, неподражаемая и при этом такая настоящая", "Стильная, молодец одета по возрасту но выглядит очень молодо".

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