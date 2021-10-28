Українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна вразила своїм особливим талантом і неймовірною розтяжкою, продемонструвавши танці на пілоні.
Як пише Politeka.net, до участі в проектах «Жіночого кварталу» Нікітіна була викладачем танців, фітнесу та гімнастики в Кременчуці. Зараз вона зайнята в проекті, але не кидає своє хобі.
На свіжих кадрах 25-річна Нікітіна показала, як танцює на пілоні. Зірка була одягнена в дуже спокусливий наряд - мініатюрні шортики і топ. Образ доповнювали підбори. Артистка показала кілька складних вправ, вразивши своїм талантом.
"Не знаю як вам, але у мене голова паморочиться", - підписала відео дівчина, натякнувши, що танці можуть з'явитися в одному з випусків «Жіночого кварталу».
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Відзначимо, що крім акторської кар'єри Нікітіна також розвивається як тренер. В її Instagram, на який підписано понад 50 тисяч осіб, зазначено, що вона є тренером з розтяжки у своїй авторській студії.
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