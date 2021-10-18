Зірка студії» Квартал 95", актриса Катерина Нікітіна записала кумедне відео про те, як проходять її вихідні – роликом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, ситуація, яку торкнулася зірка "Жіночого кварталу", виявилася близькою багатьом. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

"У всіх так?!😂 😏 А сьогодні що?! Правильно, #неділя!!! Хороших вам "вихідних"! Насправді, бажаю реально # відпочити ,а не як зазвичай», - звернулася артистка до фоловерів.

У відео для Тіктока, Нікітіна зазначила, що коли приходять вихідні, то часто замість відпочинку потрібно виконати чимало роботи, такої як прання, прибирання готування, проте замість цього тягне займатися чимось іншим, наприклад, знімати відео для Тіктока.

На відео Нікітіна танцювала, виляючи ефектними формами перед камерою.

"Готовий допомагати з прибиранням 👏 тільки танцюй, Не зупиняйся... Нікітіна суперзірка зовсім», - написали в коментарях.

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