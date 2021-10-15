Звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина жестко высказалась на тему критики в свой адрес со стороны людей, которые ее никогда не знали лично.

Как пишет Politeka.net, звезда «Женского Квартала» эмоционально ответила на негативный комментарий в свой адрес в новом видео на своей странице в ТикТок.

Так, один из пользователей соцсети написал артистке, что она зазналась. Никитина, для которой это явно не был первый неприятный комментарий, решила на этот раз ответить человеку откровенно.

«Обожаю такие комментарии! Вот слово: «зазналась». Мне нравится, что это пишут люди, которые не знали меня ни до, ни после, и даже не знают, как я изменялась. Они не общались со мной вживую. Как вы можете делать выводы?!», - возмутилась Екатерина, в конце видео сорвавшись на крик и нецензурную лексику.

В подписи к видео она призналась, что комментарий пользователя попался ей под горячую руку.

«Ни добавить, ни убавить. Заранее извиняюсь. Накипело», - написала Никитина в сториз Инстаграма.

Подписчики звезды решили ее поддержать.

«узбагойся, это зависть», «не обращай внимания, ты классная», «Не знаю тебя, но очень рада за тебя! Люблю за тобой наблюдать! Горжусь что мы с одного города! Не обращай внимания, они просто завидуют!», «как бабки под подъездом», «Катюху прорвало», - пишут люди.

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