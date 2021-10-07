Актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала, как сильно пострадала машина в дорожно-транспортном происшествии.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной актрисой, выступая в шоу "Женский квартал". Звезда обожает спорт, делает множество шпагатов, а также эффектно танцует у пилона, впечатляя раскрепощенностью. Не забывает Екатерина и об Инстаграм, где делится с украинцами самым интересным.

На новом фото Никитина показала свой автомобиль. Как можно увидеть, кто-то въехал Екатерине в багажник.

"Просыпаешься, идешь к машинке, а тут тебе "Доброе утро". Все утро занималась бумагами, выпаду на день точно", - написала Никитина.

Также Екатерина рассказала о виновнике ДТП: "Мир не без хороших и ответственных людей. Володя красавчик, накосячил, все оформил, не слинял. Переживал, чтобы все бумажки и номера дошли мне, оставил записку и охраннику из АТБ. Благодарна, что не оставил все так".

Никитина поделилась, что из-за машины даже плакала: "Да, я ныла. Да, я плакала. Я же девочка. Зато теперь легче... Просто обидно... Куча бумаг оформлять, долго ждать оценки страховой, выплат и т д".

На последнем сторис Екатерина еще пошутила.

"Я: Блин, у моей машины теперь задница некрасивая.

Моя мама: Зато твоя задница в порядке", - написала диалог с мамой Никитина.

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