Актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала, как сильно пострадала машина в дорожно-транспортном происшествии.
Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной актрисой, выступая в шоу "Женский квартал". Звезда обожает спорт, делает множество шпагатов, а также эффектно танцует у пилона, впечатляя раскрепощенностью. Не забывает Екатерина и об Инстаграм, где делится с украинцами самым интересным.
На новом фото Никитина показала свой автомобиль. Как можно увидеть, кто-то въехал Екатерине в багажник.
"Просыпаешься, идешь к машинке, а тут тебе "Доброе утро". Все утро занималась бумагами, выпаду на день точно", - написала Никитина.
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Также Екатерина рассказала о виновнике ДТП: "Мир не без хороших и ответственных людей. Володя красавчик, накосячил, все оформил, не слинял. Переживал, чтобы все бумажки и номера дошли мне, оставил записку и охраннику из АТБ. Благодарна, что не оставил все так".
Никитина поделилась, что из-за машины даже плакала: "Да, я ныла. Да, я плакала. Я же девочка. Зато теперь легче... Просто обидно... Куча бумаг оформлять, долго ждать оценки страховой, выплат и т д".
На последнем сторис Екатерина еще пошутила.
"Я: Блин, у моей машины теперь задница некрасивая.
Моя мама: Зато твоя задница в порядке", - написала диалог с мамой Никитина.
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