Известная юмористка и актриса шоу "Женский квартал" Екатерина Никитина кардинально сменила образ

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Также девушка принимала участие в множестве юмористических проектов, где показала себя как хорошую юмористку. Помимо работы в "Женском квартале" Екатерина занимается спортом, и обучает этому других.

Так, на этот раз Екатерина Никитина поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показала себя в новом образе, а именно с новой прической. Теперь её голову украшают объемные белые волосы, торчащие во все стороны.

"Как вам моя новая причёска?", — спросила Екатерина Никитина.

Фанаты оставили множество комментариев, где сравнили её с известным спортсменом: "В стиле Хабиб Нурмагомедов", "О! Этож легендарная прическа"Бамбарбия кергуду"!", "Как всегда красотка😉 Кременчуг гордится тобой", "Одуванчик", "И старая была неплохая...ты - звезда, тебе все идет".

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