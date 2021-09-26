Звезда "Женского квартала" и известная юмористка Екатерина Никитина озадачила неловким кадром
Катерина часто показывает в сети самые разные кадры из своих фотосессий, причем не стесняется девушка и довольно смелых экспериментов. В частности, внимание пользователей Инстаграм недавно привлек новый кадр Никитиной.
На фото девушка во всей красе показала пятую точку, повернувшись спиной к камере. Причем в подписи речь зашла совсем не тематическая:
«Ну не жінка, а комедія». smolyarsergey умеет ловить правильный кадр📸😁. Заболела 🤧 каким-то странным вирусом(не корона)… А все потому что замёрзла, как собака, не один раз… Ну не умею я чувствовать прогноз и нормально переходить из тепла в осень 🍂🤷🏼♀️ Так каждый год.
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Мне было очень плохо. Я даже телефон в руках не могла держать((( Я даже устала болеть… хочу двиииж! Пролежала дома 4 дня..как тюлень🦭; Сейчас уже лучше, но работать ещё сил нет; Почему нет чудодейственных лекарств?!» - высказалась Никитина.
Отметим, Екатерина Никитина прославилась благодаря своей работе в шоу "Женский квартал". Она является не только актрисой, но и популярной юмористкой. Ранее она принимала участие в шоу "Лига Смеха".
Также недавно онп опубликовала новые кадры на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Екатерина участвовала в шоу "Хто зверху?", которое ведет Сергей Притула и Леся Никитюк.
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