Красотка выглядит на все сто

Екатерина Никитина показала, как развлекается на Черном море

Как пишет Politeka.net, Екатерина стала популярной актрисой, выступая в "Женском квартале". Красотка также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новом фото девушка была в купальнике с вырезом на животе. Красотка опубликовала несколько снимков, впечатляя роскошными формами. Как можно понять, Екатерина Никитина отдыхала на Черном море.

"Ещё кусочек лета вам в ленту

И немного философии под фоткой в купальнике☺️

Все как вы любите

«Единственное, что мне в вас не нравится, это ваше вечное:

„Что скажут люди.“

„Люди“ не строят вашу жизнь. А уж мою и подавно.

Прежде всего думайте о себе. Вы сами должны устраивать свою жизнь.

Неужели вы допустите, чтобы между вами и вашим желанием становилось то, что подумают другие?", - написала Никитина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Сама огненная", "Конечно любим", "Божественно красивая русалка".

Напомним, блондинка из "Женского квартала" ошарашила видом с огромными ногами

А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" насмешила видом, сползая по стеклу

Также Politeka писала, что голубоглазая блондинка из "Женского квартала" расплылась в улыбке и обратилась к украинцам



