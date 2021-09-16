Екатерина Никитина показала, как развлекается на Черном море
Как пишет Politeka.net, Екатерина стала популярной актрисой, выступая в "Женском квартале". Красотка также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.
На новом фото девушка была в купальнике с вырезом на животе. Красотка опубликовала несколько снимков, впечатляя роскошными формами. Как можно понять, Екатерина Никитина отдыхала на Черном море.
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И немного философии под фоткой в купальнике☺️
Все как вы любите
«Единственное, что мне в вас не нравится, это ваше вечное:
„Что скажут люди.“
„Люди“ не строят вашу жизнь. А уж мою и подавно.
Прежде всего думайте о себе. Вы сами должны устраивать свою жизнь.
Неужели вы допустите, чтобы между вами и вашим желанием становилось то, что подумают другие?", - написала Никитина.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Сама огненная", "Конечно любим", "Божественно красивая русалка".
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