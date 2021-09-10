Известная актриса и юмористка из "Женского квартала" Екатерина Никитина удивила смешными фотографиями

Екатерина Никитина является популярной актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Также девушка принимала участие в множестве юмористических проектов, где показала себя как хорошую юмористку. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни. Об этом передает Politeka.net.

На этот раз Екатерина Никитина поделилась серией удивительный фотографий на своей странице в Инстаграм. Как известно, на телешоу "Хто зверху", которое ведет Сергей Притула и Леся Никитюк, есть конкурс, где один из участников команды должен отвечать на вопросы, пока не соскользнет со стекла. Так, на кадрах Екатерина выполняет именно это задание, и показывает, как выглядит в этот момент.

"Хочешь, я буду той самой мошкой на твоём лобовом стекле!?", - с юмором подписала фото актриса.

Поклонники оставили множество комментариев под фотографиями юмористки: "Хочу, очень смешно", "Это мой любимый момент со всей передачи", "Ты прекрасна в любой позе", "Мне кажется, Вы даже щекой пытаетесь удержаться".

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