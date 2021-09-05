Блогер и актриса Екатерина Никитина в купальнике решила насладится последними теплыми деньками
Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина стала популярной актрисой, являясь звездой шоу "Женский квартал". Девушка обожает спорт, любит растяжку и танцы у пилона. Также Никитина активно ведет блог в Инстаграм, делясь там с фанатами всем интересным.
Катя решила опубликовать новое видео в блоге. На нем красотка была в обтягивающем купальнике закрытого типа. Наряд идеально подчеркнул формы девушки. Красотка на видео забежала на ступеньки, трася ягодицами, а потом закрылась шторкой.
"Последние теплые деньки", - написала Катя под видео.
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Фанаты посмотрели ролики более двух тысяч раз и написали комментарии:
"Как Диснеевская принцесса", "Красиво", "Ты куда ей, постой, остановись, погоди", "Вау", "Озорница".
Напомним, девушка из "Женского квартала" в обтягивающем костюме поразила видом в интересном ракурсе
А еще Politeka писала, что красотка из "Квартал 95" Никитина устроила проверку своему эффектному "персику"
Также Politeka сообщала, что светленькая из "Женского квартала" Никитина в ярком купальнике блеснула идеальным загаром