Известная артистка Екатерина Никитина показала, как зажгла на концерте

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина прославилась благодаря своей работе в шоу "Женский квартал". Она является не только актрисой, но и популярной юмористкой. Ранее она принимала участие в шоу "Лига Смеха". Стоит отметить, что девушка с самого детства занимается танцами и теперь помогает другим обучиться этому. Екатерина активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз девушка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, Екатерина много ездит по гастролям со своей командой, и не так часто получается отдыхать. Однако, в свободное время девушка предпочитает посещать ночные вечеринки и концерты. На кадрах она посетила концерт группы "Artik & Asti". Актриса во всю танцует и подпевает дуету.

"Танцуй, моя девочка

Твоё лекарство от боли…"

Последние дни лета…🤩

Выжимаем максимум", подписала публикацию Екатерина Никитина.

Поклонники оставили несколько комментариев: "Никитина, ты супер звезда..лето можно все снять не парься.👏", "Огонь"

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