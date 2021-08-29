Известная артистка Екатерина Никитина показала, как зажгла на концерте
Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина прославилась благодаря своей работе в шоу "Женский квартал". Она является не только актрисой, но и популярной юмористкой. Ранее она принимала участие в шоу "Лига Смеха". Стоит отметить, что девушка с самого детства занимается танцами и теперь помогает другим обучиться этому. Екатерина активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз девушка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, Екатерина много ездит по гастролям со своей командой, и не так часто получается отдыхать. Однако, в свободное время девушка предпочитает посещать ночные вечеринки и концерты. На кадрах она посетила концерт группы "Artik & Asti". Актриса во всю танцует и подпевает дуету.
"Танцуй, моя девочка
Твоё лекарство от боли…"
Последние дни лета…🤩
Выжимаем максимум", подписала публикацию Екатерина Никитина.
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