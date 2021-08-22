Актриса из "Женского квартала" Екатерина Никитина эмоционально поздравила свою подругу и коллегу с днем рождения и показала свои развлечения
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Никитина поздравила с днем рождения актрису «Женского квартала» Ольгу Жуковцову, котрой 21 августа исполнилось 38 лет. "Ты мое сумасшествие", - обратилась Екатерина к Ольге.
«Я тебя обожаю! Ты потрясающий человек, который умеет в себе совмещать всех: невероятная подруга, актриса, Мама, коуч, тусовщица, партнёр, учитель, наставник, мотиватор, вдохновитель, творец…я могу продолжать вечно! Ты восхитительна! Помни об этом! Ты излучаешь столько добра и позитивной энергии, что хватит зарядить весь мир», - написала она.
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Также Никитина показала серию фото и видео с подругой.
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