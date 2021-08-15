Актриса из "Женского квартала" Екатерина Никитина показала, как провела время на фестивале
Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной украинской актрисой и юмористкой. Она получила известность благодаря выступлениям на "Женском квартале". Также она занимается преподаванием гимнастики. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками происходящим в её жизни.
На этот раз Екатерина поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах девушка танцует в белом наряде под ритмичную африканскую музыку, показывая своё идеальное спортивное телосложение.
"Наконец-то, мне удалось попасть на это невероятное событие в Киеве!
Я очень много слышала об этом! И всегда мечтала попасть)
Они не часто проходят и я чудом оказалась в нужное время в нужном месте!
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Буду честна, самое пугающее для меня было это ЦЕНА на ВХОД!
Я очень долго решала, готова ли я потратить 1100 просто на вход в тусовку
Стоит ли ЭТО, этих денег.
Потом с мыслью: «Один раз живем, заработаю…» сказала себе очередное ДА!
ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК Я СЧАСТЛИВА, ЧТО ПРИНЯЛА ТАКОЕ РЕШЕНИЕ!
(Не пожалела, ни одной секундой проведённой на фестивале) "
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