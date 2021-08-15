Актриса из "Женского квартала" Екатерина Никитина показала, как провела время на фестивале

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной украинской актрисой и юмористкой. Она получила известность благодаря выступлениям на "Женском квартале". Также она занимается преподаванием гимнастики. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками происходящим в её жизни.

На этот раз Екатерина поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах девушка танцует в белом наряде под ритмичную африканскую музыку, показывая своё идеальное спортивное телосложение.

"Наконец-то, мне удалось попасть на это невероятное событие в Киеве!

Я очень много слышала об этом! И всегда мечтала попасть)

Они не часто проходят и я чудом оказалась в нужное время в нужном месте!

Буду честна, самое пугающее для меня было это ЦЕНА на ВХОД!

Я очень долго решала, готова ли я потратить 1100 просто на вход в тусовку

Стоит ли ЭТО, этих денег.



Потом с мыслью: «Один раз живем, заработаю…» сказала себе очередное ДА!



ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК Я СЧАСТЛИВА, ЧТО ПРИНЯЛА ТАКОЕ РЕШЕНИЕ!

(Не пожалела, ни одной секундой проведённой на фестивале) "

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