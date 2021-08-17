Известная актриса и юмористка "Женского квартала" Екатерина Никитина потрясла искренностью
Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Девушка не только талантливая актриса, но и юмористка. Также она занимается спортом и в свободное время от работы проводит тренировки, где помогает людям достичь высоких результатов. Екатерина активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз девушка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Недавно девушка отдыхала на африканском музыкальном фестивале в Киеве, откуда вернулась с восторгом и множеством контента. Актриса до сих пор показывает моменты с вечеринки. На кадрах Катя берет конфетти и разбрасывает вокруг себя. После девушка показывает свою пластичность, наклоняясь на декорацию носорога.
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Публикация набрала более 2 тысяч просмотров и несколько комментариев: "Никитину понесло".
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