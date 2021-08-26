Актриса и юмористка "Квартал 95" Екатерина Никитина обескуражила неожиданным призывом
Как известно, до "Женского квартала" 25-летняя красотка участвовала в «Лиге смеха». А в родном Кременчуге ее знают, как преподавателя танцев, фитнеса и гимнастики. Девушка активно ведет свой Инстаграм, радуя поклонников кадрами из личной жизни и рабочих будней.
В свом новом посте Никитина предстала в романтическом образе: белой маечке на тонких бретельках, подчеркнув лук кремовым ожерельем из ракушек, передает Politeka.net.
"Посмотрите в мои глаза, что вы видите? 🙈", - подписала фото блондинка.
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Пользователи "утонули" в голубых глазах Екатерины, оставив уйму комплиментов в комментариях.
"Я вижу потрясающего графического дизайнера 🐳"
"Океан"
"Вижу волшебную красоту вселенной🤩"
"Невероятная красавица 🥰🥰"
"Супер, класс.👏Никитина попала в точку. Но глаза шаловливые не спрячешь..."
"Небо 🌌 или море 🌊 😍😍😍💙"
Напомним, блондинка из "Женского квартала" засветила развлечения со звездной подружкой
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