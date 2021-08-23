Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя в купальнике, восхищая видом

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина стала популярной украинской актрисой. Красотка выступает в "Женском квартале", а также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На видео красотка позировала в синем купальнике с прозрачной сеточкой. Девушка показалась у бассейна, а потом уже была в других купальниках, сменив локацию для съемок. Кадры получились очень горячими и загорающими, ведь Катя выглядит выше всяких похвал.

"Просто хочу оставить это здесь", - написала Катя под видео.

"Яркая и лучистая", "Сейчас как доберусь до компьютера! Это вселенского масштаба любовь. Спасибо за прекрасную работу и съёмку в кайф", "Сама то какой выбрала бы?".

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