Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя в купальнике, восхищая видом
Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина стала популярной украинской актрисой. Красотка выступает в "Женском квартале", а также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На видео красотка позировала в синем купальнике с прозрачной сеточкой. Девушка показалась у бассейна, а потом уже была в других купальниках, сменив локацию для съемок. Кадры получились очень горячими и загорающими, ведь Катя выглядит выше всяких похвал.
"Просто хочу оставить это здесь", - написала Катя под видео.
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