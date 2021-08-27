Известная актриса и юмористка Екатерина Никитина показала себя в домашнем образе
Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Также девушка принимала участие в множестве юмористических проектов, где показала себя как хорошую юмористку. Помимо работы в "Женском квартале" Екатерина занимается спортом, и обучает этому других. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз актриса поделилась новыми фотографиями на своей странице в Инстаграм. На снимках Екатерина, прикрившись одним белым полотецем, показала как ест йогурт в домашнем образе.
"Гастроли это очень весело…
Напоминает "День Сурка".
Вот только утро и ночь немного отличаются
Естественно устаёшь, но в целом ты ловишь этот общий VIBE, и до конца тура ты в нем живешь!
И немного грустно, что сегодня уже последний день...
Но уверенна, это только начало.
А и ещё, ты жрешь как слон. Практически все время и самый большой приход еды на ночь.
После концерта", поделилась актриса.
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Пользователи сети прокомментировали публикацию Екатерины: "Катюха хватит жрать , на голове уже горб вырос !", "Нахомячилась так , что кроме простыни ни во что не влезла.", "Хомячок".
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