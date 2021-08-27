Известная актриса и юмористка Екатерина Никитина показала себя в домашнем образе

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Также девушка принимала участие в множестве юмористических проектов, где показала себя как хорошую юмористку. Помимо работы в "Женском квартале" Екатерина занимается спортом, и обучает этому других. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз актриса поделилась новыми фотографиями на своей странице в Инстаграм. На снимках Екатерина, прикрившись одним белым полотецем, показала как ест йогурт в домашнем образе.

"Гастроли это очень весело…

Напоминает "День Сурка".



Вот только утро и ночь немного отличаются



Естественно устаёшь, но в целом ты ловишь этот общий VIBE, и до конца тура ты в нем живешь!



И немного грустно, что сегодня уже последний день...



Но уверенна, это только начало.



А и ещё, ты жрешь как слон. Практически все время и самый большой приход еды на ночь.

После концерта", поделилась актриса.

Пользователи сети прокомментировали публикацию Екатерины: "Катюха хватит жрать , на голове уже горб вырос !", "Нахомячилась так , что кроме простыни ни во что не влезла.", "Хомячок".

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