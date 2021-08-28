Известная актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина поразила новым имиджем

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной украинской актрисой и юмористкой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Также она участвовала во многих юмористических шоу, где показала себя как отличного комика. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Екатерина поделилась несколькими фото на своей странице в Инстаграм. На снимках актриса в новом образе - теперь она шатенка. Екатерина запомнилась в "Женском квартале" именно как блондинка.

"Ну, привет

Да/нет?", поинтересовалась у своих поклонников Екатерина Никитина.

Поклонники разошлись во мнениях и оставили такие комментарии: "На что только не пойдешь, чтоб укрыться от налоговой", "Не", "Вау! Очень круто", "Вау", "Красиво", "Что-то в этом есть", "Красотка".

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