Известная актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина поразила новым имиджем
Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной украинской актрисой и юмористкой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Также она участвовала во многих юмористических шоу, где показала себя как отличного комика. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Екатерина поделилась несколькими фото на своей странице в Инстаграм. На снимках актриса в новом образе - теперь она шатенка. Екатерина запомнилась в "Женском квартале" именно как блондинка.
"Ну, привет
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Виктория Булитко слила в Сеть "компромат" на коллегу по Дизель Шоу: "Украл мою…"
ЧП в воздухе: самолет с Зеленским срочно посадили в Одессе, известна причина
Винник получил отказ от Гвоздевой на "Танцях з зірками", выяснилась причина: "Несмотря на его известность..."
Рыдающая перед концертом Каменских рассказала, что произошло: "Еще два часа назад..."
Да/нет?", поинтересовалась у своих поклонников Екатерина Никитина.
Поклонники разошлись во мнениях и оставили такие комментарии: "На что только не пойдешь, чтоб укрыться от налоговой", "Не", "Вау! Очень круто", "Вау", "Красиво", "Что-то в этом есть", "Красотка".
Ранее сообщалось, блондинка из "Женского квартала" смутила видом, прикрывшись одним полотенцем: "Ни во что не влезла"
Также, голубоглазая блондинка из "Женского квартала" в маечке показала свою чувственность: "Попала в точку"
Politeka рассказывала, блондинка из "Женского квартала" устроила парад купальников, засветив фигуру: "Яркая и лучистая"