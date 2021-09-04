Актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала, как испытывает себя на прочность

Как пишет Politeka.net, любительница растяжек и спорта Екатерина Никитина стала популярной украинской актрисой, выступая в "Женском квартале". Красотка активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых кадрах Екатерина решила показать, какой челлендж нашла в ТикТоке. Как оказалось, нужно испытать на прочность свои ягодицы. Девушка в блузе и шортиках присела, напрягая мышцы в одной позиции.

"Решила и я проверить. Вообще хорошо любуюсь собой. Проверяю позицию ног. Она, пошла напряженка - потеют руки. Выпендриваюсь, типа не сложно, поправляю прическу. Дыхание стало глубже. Смотрю с надеждой на телефон. Немного молюсь господу Богу. Начинаю глубоко дышать в надежде, что поможет. Ой, ну что? Все уже? Нет?! Жаль. Даааа", - написала в видео Никитина.

"Люблю ТТ за подобные челленджи

Давай со мной!?

Как думаете? Сколько сек. сидеть?

Жду ваши варианты.

А лучше, проверь себя и напиши смог ты или нет", - написала в публикации Катя.

Фанаты посмотрели более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"В армии такой челендж через день", "Ооо, надо попробовать", "Минута?", "А разве спину надо не прямо держать?".

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