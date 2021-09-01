Украинская актриса Екатерина Никитина показала, как выглядела более 10 лет назад

Как пишет Politeka.net, Никитина стала известна украинцам благодаря проекту "Женский квартал". Девушка любит спорт, хвастается эффектными растяжками, а также достижениями у пилона. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Никитина решила показать, как выглядела 11 лет назад на 1 сентября. На фото Катя была в белой блузе и с косичками. На втором снимке Никитина показала современную себя, появившись в платье.

"Мое первое сентября 2010 год!

Битва 2010/2021

Раз я в школу нелышка?!

иду, решила поностальгировать)

Как Вам такая маКакое фото лайк?

1/2?", - написала Катя.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Однозначно первая фотка, вообще кекс", "Какаия симпатюля, не изменилась", "Вторая фотка, супер, класс, так держать, Никитина, браво", "Звезда Никитина", "Все круто , добавить бы в 2010 можу на брови))".

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