Украинская актриса Екатерина Никитина показала, как выглядела более 10 лет назад
Как пишет Politeka.net, Никитина стала известна украинцам благодаря проекту "Женский квартал". Девушка любит спорт, хвастается эффектными растяжками, а также достижениями у пилона. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Никитина решила показать, как выглядела 11 лет назад на 1 сентября. На фото Катя была в белой блузе и с косичками. На втором снимке Никитина показала современную себя, появившись в платье.
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Раз я в школу нелышка?!
иду, решила поностальгировать)
Как Вам такая маКакое фото лайк?
1/2?", - написала Катя.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Однозначно первая фотка, вообще кекс", "Какаия симпатюля, не изменилась", "Вторая фотка, супер, класс, так держать, Никитина, браво", "Звезда Никитина", "Все круто , добавить бы в 2010 можу на брови))".
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