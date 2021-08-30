Талантливая актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина похвасталась невероятной растяжкой

Как пишет Politeka.net, веселая юмористка, участница "Лиги смеха" и "Женского квартала" Екатерина Никитина часто делится с фанатами контентом в своем Instagram. На этот раз блондинка решила похвастаться идеальной растяжкой, выполнив шпагат на яхте. К тому же, актриса рассказала, что открыла набор в собственную группу и готова обучать всех, кому больше 8 лет.

"Набор в группу #stretching 💫 Мои прекрасные мальчики и девочки! ⚡️ Уже с 1ого сентября стартует моя группа STRETCHING !!!! Буду рада видеть каждого из Вас у себя в команде)", - написала Никитина.

Девушка убеждена, что хорошая растяжка нужна всем и у каждого есть для этого необходимые задатки.

"Если ты переживаешь, что у тебя не получится и ты супер деревянный, то ты ошибаешься))) Приходи и сам в этом убедишься!",- убеждена блондинка.

Поклонники оценили фотографию девушки и написали комментарии. Некоторые даже сравнили Никитину с известной балериной Анастасией Волочковой, которая любит щеголять шпагатами на яхте.

"Какой закат 😍 ", "Волочкова нервно курит сбоку 😁😁👍 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" в белом топе устроила "жара" на концерте Артик и Асти: "Выжимаем максимум".

Напомним, что блондинка из "Женского квартала" обескуражила видом, прикрывшись одним полотенцем: "Ни во что не влезла".

A еще Politeka сообщала, что голубоглазая блондинка из "Женского квартала" в маечке показала свою чувственность: "Попала в точку".