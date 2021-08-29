Відома артистка Катерина Нікітіна показала, як запалила на концерті
Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Жіночий квартал". Вона є не тільки актрисою, а й популярною гумористкою. Раніше вона брала участь у шоу "Ліга Сміху". Варто відзначити, що дівчина з самого дитинства займається танцями і тепер допомагає іншим навчитися цьому. Катерина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
На цей раз дівчина поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Катерина багато їздить по гастролях зі своєю командою, і не так часто виходить відпочивати. Однак, у вільний час дівчина вважає за краще відвідувати нічні вечірки та концерти. На кадрах вона відвідала концерт гурту "Artik & Asti". Актриса у всю танцює і підспівує дуету.
"Танцюй, моя дівчинка
Твоє ліки від болю..."
Останні дні літа ... 🤩
Вичавлюємо максимум", підписала публікацію Катерина Нікітіна.
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