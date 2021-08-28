Відома актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна вразила новим іміджем

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною українською актрисою і гумористкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Також вона брала участь у багатьох гумористичних шоу, де показала себе як відмінного коміка. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Катерина поділилася кількома фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках актриса в новому образі-тепер вона шатенка. Катерина запам'яталася в "Жіночому кварталі" саме як блондинка.

"Ну, Привіт

Так / ні?", поцікавилася у своїх шанувальників Катерина Нікітіна.

Шанувальники розійшлися в думках і залишили такі коментарі: "На що тільки не підеш, щоб сховатися від податкової"," Не", "Вау! Дуже круто", "Вау", "Красиво", "Щось в цьому є", "Красуня".

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