Відома актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна вразила новим іміджем
Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною українською актрисою і гумористкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Також вона брала участь у багатьох гумористичних шоу, де показала себе як відмінного коміка. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Катерина поділилася кількома фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках актриса в новому образі-тепер вона шатенка. Катерина запам'яталася в "Жіночому кварталі" саме як блондинка.
"Ну, Привіт
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Так / ні?", поцікавилася у своїх шанувальників Катерина Нікітіна.
Шанувальники розійшлися в думках і залишили такі коментарі: "На що тільки не підеш, щоб сховатися від податкової"," Не", "Вау! Дуже круто", "Вау", "Красиво", "Щось в цьому є", "Красуня".
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